أول لقاء بين مستشار ترمب وسفير روسيا.. "للعمل على علاقة أفضل"

أعلن البيت الأبيض، مساء الخميس، أن مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون اجتمع مع السفير الروسي بواشنطن أناتولي أنتونوف، وهو الاجتماع الأول من نوعه بين مسؤولين رفيعين.

وتناول الاجتماع، الذي تم بالبيت الأبيض، العلاقات بين الولايات المتحدة الأميركية وروسيا.

وصرح بولتون بأنه من مصلحة واشنطن وموسكو أن تجمعهما علاقات أفضل، إلا أن ذلك يتطلب التعامل مع قلق أميركا بشأن عدة أمور منها التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية 2016، واستخدام سلاح كيمياوي ببريطانيا، في إشارة إلى عملية تسميم الجاسوس الروسي سكريبال، وكذلك الأوضاع في أوكرانيا وسوريا.

وفي وقت سابق، نقلت وكالة "سبوتنك" الروسية عن السفير الروسي بواشنطن قوله إن روسيا والولايات المتحدة تحتاجان لبعضهما للعمل على دفع الأمن الدولي، من أجل مصالح الشعبين الروسي والأميركي.