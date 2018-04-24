ترمب: كيم كان "كريماً للغاية" وسألتقيه قريباً

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الثلاثاء، إن الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون كان "كريماً للغاية"، وإنه عبر عن رغبته في الاجتماع معه بأسرع ما يمكن.



وأدلى بهذه التصريحات للصحافيين خلال اجتماع مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في البيت الأبيض.

وقال ترمب إن اجتماعاً مزمعاً مع كيم قد يتم في أواخر أيار/مايو أو حزيران/يونيو.

إلى ذلك، حذر الرئيس الأميركي إيران قائلاً إنها ستواجه "مشكلات أكبر" إن استأنفت برنامجها النووي، معتبراً الاتفاق النووي المبرم معها "كارثة".

وقال ترمب، خلال لقائه مع نظيره الفرنسي بالبيت الأبيض، إن الاتفاق النووي مع إيران غير معقول، وما كان ينبغي إبرامه. مؤكداً أن إيران تختبر صواريخ وتسبب مشكلات بالمنطقة.