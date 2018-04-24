ترمب: الاتفاق النووي مع إيران "كارثة"

حذر الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، اليوم الثلاثاء، #إيران قائلاً إنها ستواجه "مشكلات أكبر" إن استأنفت برنامجها النووي، معتبراً الاتفاق النووي المبرم معها "كارثة".

قال #ترمب، خلال لقائه مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بالبيت الأبيض، إن الاتفاق النووي مع إيران غير معقول، وما كان ينبغي إبرامه. مؤكدا أن إيران تختبر صواريخ وتسبب مشكلات بالمنطقة.

وأضاف ترمب أنه سيبحث مع #ماكرون الاتفاق النووي الإيراني واتفاقية باريس لتغير المناخ.

من جهته قال الرئيس الفرنسي للصحافيين إنه يرغب في احتواء إيران بالمنطقة، وإن الاتفاق النووي مع إيران قضية مهمة وجزء من قضية أوسع ترتبط بالأمن في المنطقة.