لجنة في مجلس الشيوخ تؤيد تعيين بومبيو وزيراً للخارجية

صوتت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، الاثنين، وبغالبية ضئيلة، على دعم خيار الرئيس دونالد #ترمب بتعيين #مايك_بومبيو وزيراً للخارجية. ومن المتوقع تأكيد هذا التعيين في المجلس هذا الأسبوع.

وقد أعطى تأييد السيناتور الجمهوري، راند بول، لبومبيو في اللحظة الأخيرة، بعد أن كان معارضاً له بسبب مواقف متعلقة بحرب العراق وقضايا المراقبة والتنصت، غالبية ضئيلة للمدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية، وجنّب ترمب انتكاسة في سعيه لتعيين بومبيو على رأس الدبلوماسية الأميركية.

وبعد تصويت شهد توتراً كبيراً بسبب غياب أحد أعضاء اللجنة وتغيير سيناتور ديموقراطي لتصويته من "لا" إلى دعم بومبيو، قال رئيس اللجنة السيناتور، بوب كوركر: "سوف نقدم تقريراً إيجابياً إلى المجلس".

وأقال ترمب، في 13 آذار/مارس الماضي، وزير الخارجية، #ريكس_تيلرسون، معلناً في تصريحات لاحقة أنه اختلف مع تيلرسون بسبب "الاتفاق النووي الإيراني".

وأكد الرئيس الأميركي على تويتر أن مدير وكالة المخابرات المركزية، مايك بومبيو، سيصبح وزيراً للخارجية، شاكراً تيلرسون على خدماته.