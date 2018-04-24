يوم بعد دفن زوجته باربرا.. جورج بوش الأب يدخل المستشفى

أدخِل الرئيس الأميركي الأسبق #جورج_بوش_الأب إلى مستشفى في هيوستون بعدما أصيب بعدوى انتقلت إلى دمه، حسب ما أعلنه أمس الاثنين المتحدث باسم أسرة بوش جيم مكغراث.

وذكر مكغراث في بيان إن #بوش (93 عاماً) أدخل مستشفى ميثوديست في هيوستون أمس الأحد بعد يوم من دفن زوجته باربرا.

وشوهد بوش على مقعد متحرك يوم السبت في جنازة زوجته، السيدة الأميركية الأولى السابقة التي توفيت يوم الثلاثاء. وامتد زواجهما 73 عاما. وقال مكغراث في بيان إن بوش "يستجيب للعلاج ويتحسن على ما يبدو".

وبوش هو أكبر الرؤساء السابقين على قيد الحياة وشغل الرئاسة لفترة واحدة فقط بين عامي 1989 و1993.

ونُقل إلى المستشفى ذاته قبل نحو عام بسبب سعال، قال مكغراث حينذاك إنه جرى تشخيصه على أنه "حالة معتدلة من الالتهاب الرئوي".

و #بوش_الأب هو والد الرئيس الجمهوري الأسبق جورج دبليو بوش الذي تولى السلطة لفترتين من 2001 إلى 2009، وكذلك حاكم فلوريدا السابق جيب بوش الذي فشل في مسعاه في نيل ترشيح الجمهوريين في انتخابات الرئاسة لعام 2016.