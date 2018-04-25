ماكرون بالكونغرس: لا يمكن التخلص من اتفاق إيران النووي

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في كلمة له أمام #الكونغرس الأميركي، الأربعاء، إنه لا يمكن التخلص من الاتفاق النووي مع #إيران، لكنه شدد على ضرورة ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا.

وأكد الرئيس الفرنسي أنه يجب "ألا تقودنا سياسة إيران إلى حرب في الشرق الأوسط".

وحذر ماكرون من "حرب تجارية بين حلفاء" داعيا الولايات المتحدة إلى "إعادة ابتكار التعددية" على وقع تصفيق أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب.

وأكد ماكرون أن "حربا تجارية بين حلفاء ليست أمرا متجانسا" في إشارة إلى التهديدات الحمائية للرئيس دونالد #ترمب والتي تنذر بحرب تجارية، مكررا أن "ليس هناك كوكب بديل" على صعيد قضية المناخ في انتقاد ضمني للانسحاب الأميركي من اتفاق باريس للمناخ.

وأضاف أن #فرنسا ساهمت بالكثير من التفاني في هذه الدولة العظيمة (الولايات المتحدة).

واستقبل أعضاء #الكونغرس الأميركي، ماكرون بالتصفيق وقوفاً لمدة ثلاث دقائق.

وأضاف ماكرون "لم نفقد أبداً الروابط المتأصلة تاريخيا بيننا".

وأكد الرئيس الفرنسي أن "بلدنا عانى في السنوات الأخيرة بسبب الإرهاب".