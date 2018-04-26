الكونغرس الأميركي يصادق على تعيين بومبيو وزيراً للخارجية

صادق الكونغرس الأميركي، الخميس، على تعيين مايك بومبيو وزيراً للخارجية.

وأقال ترمب في 13 آذار/مارس الماضي، وزير الخارجية #ريكس_تيلرسون، معلناً في تصريحات لاحقة أنه اختلف مع تيلرسون بسبب "الاتفاق النووي الإيراني".

وأكد الرئيس الأميركي على تويتر أن مدير وكالة المخابرات المركزية، مايك بومبيو، سيصبح وزيراً للخارجية، شاكراً تيلرسون على خدماته.

وقال ترمب في تصريحات للصحافيين وقتها، إن تعيين "بومبيو وزيرا للخارجية سيقوي تحالفاتنا لمواجهة خصومنا".

وأضاف الرئيس الأميركي: "أنا وبومبيو على نفس الموجة دائما"، مشيرا إلى أن "كيمياء" تربطهما معا.

وأكد ترمب أنه اتخذ قرار إقالة تيلرسون وحده دون استشارة أي أحد، و"علاقتنا جيدة (ترمب وتيلرسون)، وأنا ممتن لخدماته".