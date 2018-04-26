ترمب يعترف: كوهين مثّلني في قضية ستورمي دانيالز

أكد الرئيس الأميركي، #دونالد_ترمب، الخميس، أن محاميه #مايكل_كوهين، الذي يواجه متاعب قضائية في قضية الممثلة الإباحية، #ستورمي_دانيالز، قد مثله فعلا في هذه القضية التي حملت المحامي على دفع 130 ألف دولار للممثلة قبل أيام من الانتخابات الرئاسية في 2016 للامتناع عن الإدلاء بتفاصيل حول قصتها مع ترمب. ونفى ترمب معرفته بتفاصيل عن دفع هذه الأموال.

ويؤكد ترمب على الدوام أنه لم يكن على علم بالمبلغ الذي دفعه محاميه حتى تلتزم دانيالز الصمت حول علاقة تزعم أنها أقامتها مع ترمب في 2006. كما ينفي ترمب إقامة علاقة جنسية مع الممثلة الإباحية.

وقال ترمب في مقابلة صباحية على شبكة فوكس نيوز" "إنه (كوهين) يمثلني في بعض القضايا، كما مثلني في قضية ستورمي دانيالز".

وأضاف: "لدي الكثير من المحامين. لدي محامون، لن تصدقوا لكن مايكل يتمتع بشخصية".

وحاول البيت الأبيض في السابق أن يقلل من اهمية مكانة كوهين لدى ترمب، مؤكدا أن هذا الصديق القديم للرئيس ليس سوى محام بين آخرين.

وقدمت ستورمي دانيالز شكوى ضد كوهين مطالبة بإلغاء الاتفاق الذي أبرمته معه لتلزم الصمت حول علاقة جنسية مفترضة مع ترمب.

وفي إطار هذا الخلاف، تحدث كوهين، الأربعاء، أمام القضاء عن حقه في عدم تجريم نفسه من خلال اللجوء إلى التعديل الخامس الذي يجيز للمواطنين بألا يدلوا بشهاداتهم.

ومطلع نيسان/ابريل تمت مداهمة مكتب كوهين ومنزله وغرفة الفندق الذي ينزل فيه وضبط المحققون "عدة أجهزة إلكترونية ووثائق".

وبعد مقابلة ترمب، الخميس، كتب #مايكل_افيناتي، محامي دانيالز، في تغريدة أن "ترمب وكوهين شرحا في الماضي للشعب الأميركي أن كوهين تصرف بمفرده وأن ترمب لم يكن على علم بالاتفاق مع موكلتي وبدفع 130 ألف دولار".

وأضاف: "كما توقعت تبين أن ذلك كان خاطئا".

