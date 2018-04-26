ترمب: 4 توقيتات و5 أماكن لقمة زعيم كوريا الشمالية

تحدث الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب، الخميس، عن ثلاثة أو أربعة مواعيد ممكنة للقائه الزعيم الكوري الشمالي #كيم_جونغ_اون المرتقب خلال الأسابيع المقبلة، لافتا إلى أن هناك خمسة أماكن قيد الدرس.

وكان ترمب أعلن سابقا أن اجتماعه مع كيم سيتم نهاية ايار/مايو أو بداية حزيران/يونيو.

وصرح ترمب لشبكة فوكس نيوز بقوله: "هناك قرار علينا اتخاذه، لدينا ثلاثة أو أربعة مواعيد"، وذلك عشية قمة تاريخية بين الزعيم الكوري الشمالي والرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-ان عند الخط العسكري الفاصل في شبه الجزيرة الكورية.

وردا على سؤال عن توقعاته في شأن لقائه المرتقب مع كيم، قال: "قد أغادر الاجتماع سريعا باحترام وقد لا يتم اللقاء، من يعرف؟ ولكن ما يمكنني قوله إنهم (الكوريين الشماليين) يريدونه أن يُعقد".

وبالعودة إلى الزيارة السرية الأخيرة التي قام بها مدير "سي آي ايه" مايك بومبيو لبيونغ يانغ، أوضح أن لديه "صورا رائعة" للاجتماع بين بومبيو والزعيم الكوري الشمالي.

وأضاف: "لم يكن مقررا أن يلتقي (بومبيو) كيم جونغ اون. وتم تنظيم الأمر فور وصول (بومبيو)" إلى كوريا الشمالية".

ويُتوقع أن يصادق مجلس الشيوخ، الخميس، على تعيين بومبيو وزيرا للخارجية خلفا لريكس تيلرسون الذي أقاله ترمب.