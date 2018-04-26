طبيب البيت الأبيض يسحب ترشحه لحقيبة قدامى المحاربين

سحب الطبيب العسكري للبيت الأبيض، #روني_جاكسون، الخميس، ترشحه لتولي حقيبة قدامى المحاربين التي عينه فيها الرئيس #دونالد_ترمب إثر كشف معلومات تتعلق بسوء سلوكه في العمل.

وقال روني جاكسون في بيان: "رغم أنني سأبقى على الدوام ممتنا للرئيس ترمب لثقته بي عبر إعطائي هذه الفرصة، أسحب بكل أسف تعييني لمنصب وزير قدامى المحاربين".

وأضاف "المزاعم الموجهة ضدي عارية تماما عن الصحة ومفبركة".

وكان الرئيس ترمب أقال في أواخر آذار/مارس وزير قدامى المحاربين، ديفيد شولكن، وأعلن تعيين جاكسون خلفا له.

وكانت إقالة شولكن (58 عاما) متوقعة بعدما تحدثت الصحف الأميركية عن مشاكل في إدارة وزارته، وهي الأكبر بعد #وزارة_الدفاع في الإدارة الأميركية، ويعمل فيها 310 آلاف شخص.

ووعد ترمب بتحسين إدارة وزارة قدامى المحاربين التي تواجه، بعد أكثر من 15 عاما من الحروب المتواصلة، صعوبة في الاهتمام بملايين المحاربين القدامى في الولايات المتحدة والمعلومات عن إدارتها الكارثية تتزايد منذ أكثر من عقد.

وأدى نقص الأموال إلى إضعاف شبكة المستشفيات الخاصة بقدامى المحاربين الذين يضطر عدد كبير منهم لقطع مسافات طويلة لتلقي العلاج.