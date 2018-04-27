أميركا تأمل أن تقود القمة الكورية إلى "مستقبل من السلام"

تأمل الولايات المتحدة الخميس في أن تقود #القمة_بين_الكوريتين إلى "مستقبل من السلام".

وقال البيت الأبيض في بيان "نأمل أن تحقق المحادثات تقدماً نحو مستقبل من السلام والازدهار في شبه الجزيرة الكورية بكاملها".

وأضاف أن "الولايات المتحدة تُقدّر التنسيق الوثيق مع حليفتنا، جمهورية #كوريا، وتتطلّع إلى مواصلة المناقشات القوية استعداداً للاجتماع المقرر بين الرئيس دونالد ترمب وكيم جونغ أون في الأسابيع المقبلة".

وتابع بيان البيت الأبيض "لمناسبة الاجتماع التاريخي لرئيس جمهورية كوريا مون جاي إن مع الزعيم الكوري الشمالي #كيم_جونغ_ون، نتمنى الحظ الموفق للشعب الكوري".

من جهته، قال الرئيس الكوري الجنوبي لنظيره الكوري الشمالي إنه يأمل في التوصل إلى "اتفاق جريء"، وذلك في بداية القمة التاريخية بينهما الجمعة.

وأضاف مون جاي إن: "آمل أن نُجري محادثات صريحة وأن نتوصل إلى اتفاق جريء، من أجل أن نُقدّم للشعب الكوري برمته وللناس الذين يريدون السلام هدية كبيرة".