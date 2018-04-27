بومبيو يستهل مهامه الجديدة بزيارة للناتو والشرق الأوسط

بعد يوم من أدائه اليمين الدستورية لتولي منصب وزير الخارجية الأميركي، استهل الوزير مايك بومبيو مهامه بزيارة إلى الشرق الأوسط يزور خلالها السعودية والأردن وإسرائيل.

كما سيناقش بومبيو خلال جولته بالشرق الأوسط نفوذ إيران الإقليمي في مناطق كاليمن وسوريا.

وكان بومبيو من المعارضين للاتفاق النووي عندما كان عضوا في الكونغرس. وقال ذات مرة إن الرد على البرنامج النووي الإيراني هو 2000 غارة قصف.

وقبيل محطته الشرق أوسطية عرج بومبيو على بروكسل لحضور مؤتمر حلف شمال الأطلسي "الناتو".

ووصل بومبيو إلى بروكسل لإجراء محادثات مع كبار الحلفاء في أوروبا بشأن سبل تعزيز حلف الناتو.

وقال مسؤول في الخارجية الأميركية إن الاجتماع سيناقش سلوك روسيا العدواني في أوكرانيا وجورجيا وسوريا، إلى جانب خطط تعزيز الأمن على حدود أوروبا الجنوبية.

وكان ترمب قد أرسل بومبيو إلى كوريا الشمالية قبل ثلاثة أسابيع للقاء زعيمها كيم جونغ-أون قبل قمة بين واشنطن وبيونغ يونغ لبحث برنامج كوريا الشمالية النووي.