وزير خارجية أميركا يستبعد البقاء في الاتفاق النووي

قال وزير الخارجية الأميركي الجديد، مايك بومبيو، إن الرئيس دونالد #ترمب لم يتخذ حتى الآن قراراً بشأن الانسحاب من اتفاق إيران النووي، لكن من المستبعد أن يبقى فيه دون تغييرات جوهرية.

وقال بومبيو في مؤتمر صحافي بعد اجتماع لوزراء خارجية حلف شمال الأطلسي: "لم يتم اتخاذ قرار، الفريق يعمل وأثق في أننا سنجري كثيراً من المحادثات لتحقيق ما أعلنه الرئيس".

وأضاف: "ما لم يتم إجراء إصلاحات ملموسة، وبدون التغلب على عيوب الاتفاق، من المستبعد أن يبقى (ترمب) في ذلك الاتفاق".

من جهة أخرى، قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، عقب اجتماع مع نظيره الأميركي على هامش اجتماع وزراء خارجية الحلف، إنه اتفق مع بومبيو على خارطة طريق ذات جدول زمني ترمي إلى دفع الوحدات الكردية للانسحاب من منبج أو فإن تركيا مضطرة للتدخل كما حصل في عفرين.

كما جرى خلال اللقاء الاتفاق على خطوات تخفف التوتر في العلاقات بين أنقرة وواشنطن.