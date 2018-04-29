الكوميدية وولف تنكت عن ترمب في عشاء البيت الأبيض

إذا لم يكن الرئيس الأميركي، #دونالد_ترمب، يشعر بارتياح لكونه هدفا للنكات، فقد أعطته الممثلة الكوميدية، #ميشيل_وولف، وآخرين كثيرا من المبررات للتشنج ليلة السبت.

أطلقت وولف نكتة بقولها "إنه عام 2018 وأنا امرأة، لذا لا يمكن لأحد إسكاتي، ما لم يدفع لي #مايكل_كوهين (المحامي الشخصي لترمب) 130 ألف دولار.. مايكل، يمكنك أن تجدني على خدمة الدفع الإلكترونية (فينمو) تحت اسمي كنجمة إباحية رينس بريبوس".

وأقر كوهين في وقت سابق بأنه دفع 130 ألف دولار إلى الممثلة الإباحية #ستومي_دانيلز لكي تكتم تفاصيل علاقة مزعومة مع ترمب.

ولم يكن ترمب ولا محاميه الشخصي كوهين موجودين في العشاء السنوي لمراسلي البيت الأبيض.

وللعام الثاني على التوالي، لم يشارك ترمب شخصيا في مأدبة العشاء السنوية لجمعية مراسلي البيت الأبيض، مفضلا انتقاد الصحافيين وآخرين خلال مؤتمر على غرار الحملة الانتخابية في ديترويت.

وكانت وولف، التي حضرت بهدف الترفيه عن مراسلي البيت الأبيض وضيوفهم، مبتذلة وسوقية للغاية.

وكما فعل العام الماضي، سافر ترمب إلى منطقة صديقة للجمهوريين لحشد أنصاره في نفس ليلة العشاء.

وفي مدينة واشنطن الساحلية بولاية ميشيغان، أكد الرئيس لجمهوره أنه يفضل أن يكون هناك في هذه المدينة التي تحمل نفس الاسم.

وأثارت فقرة وولف ضحكات بعض المشاهدين، بينما أصابت الآخرين بصمت رهيب.