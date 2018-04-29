بولتون: ترمب لم يتخذ قراراً بعد بشأن الاتفاق النووي

أعلن مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون، الأحد، أن الرئيس دونالد #ترمب لم يتخذ قرارا بعد ما إذا كان سينسحب من الاتفاق النووي الإيراني أم لا.

وقال بولتون لشبكة "فوكس نيوز" إن ترمب "لم يتخذ قرارا بعد حول #الاتفاق_النووي، سواء لجهة البقاء أو الانسحاب".

وأضاف أن الرئيس الأميركي "يدرس بالتأكيد" اقتراح نظيره الفرنسي إيمانويل #ماكرون حول بدء مفاوضات في شأن اتفاق جديد موسع.

واقترح ماكرون مطلع الأسبوع على ترمب الحفاظ على الاتفاق الأصلي الذي سيصبح أولى "الركائز الأربع" لاتفاق مستقبلي. و"الركائز" الأخرى تتعلق بما بعد العام 2025 عندما سينتهي العمل ببعض البنود المتعلقة بالأنشطة النووية وأيضا الصواريخ الباليستية المثيرة للجدل التي تملكها #طهران ودورها في المنطقة "الذي يزعزع الاستقرار".

وقال بولتون "أعتقد أنه أمر يهم الرئيس ويستحق التفكير فيه".

وأبدى وزير الخارجية الأميركي الجديد مايك بومبيو تشددا، الأحد، تجاه طهران، متهما إياها بالعمل على "زعزعة استقرار" المنطقة، وذلك في إطار جولة بدأها في #السعودية، بهدف حشد الدعم وإطلاع حلفاء #واشنطن على موقف الرئيس الأميركي إزاء الاتفاق النووي الإيراني.