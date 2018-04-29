أميركا: كوريا الشمالية مستعدة لمساعدتنا في نزع "النووي"

أعلن وزير الخارجية الأميركي الجديد، مايك بومبيو، أنه أجرى "محادثة جيدة" مع زعيم #كوريا_الشمالية، كيم جونغ أون، خلال زيارته بيونغ يانغ، لافتاً إلى أن كيم "مستعد بشكل جيد جداً... لوضع خريطة من شأنها مساعدتنا في تحقيق" هدف نزع السلاح النووي.

وأدلى بومبيو بهذه التصريحات في مقابلة مع "إيه بي سي نيوز" نُشرت مقتطفات منها السبت، على أن تُبث الأحد.

وتابع: "لقد أجرينا محادثة طويلة حول أصعب القضايا التي تتعلق ببلدينا".

يشار إلى أن بومبيو موجود حالياً في الشرق الأوسط، في رحلة هي الأولى له بصفته وزيراً للخارجية الأميركية.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، قد ذكرت في وقت سابق من نيسان/أبريل الحالي، أن بومبيو سافر إلى #بيونغ_يانغ والتقى الزعيم الكوري الشمالي، في زيارة سرية تحضيراً لقمة مرتقبة بين الأخير وترمب.

وقالت الصحيفة إن الرحلة، التي أحيطت بسرية بالغة، جاءت خلال عطلة عيد الفصح.

وغرد ترمب على تويتر في 18 نيسان/أبريل، قائلاً: "التقى مايك بومبيو كيم جونغ أون في كوريا الشمالية الأسبوع الماضي. كان اللقاء سلساً جداً وبُنيت علاقة جيدة. يجري العمل على تفاصيل القمة. #نزع_السلاح_النووي سيكون أمراً عظيماً للعالم، وكذلك لكوريا الشمالية".