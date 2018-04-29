بومبيو: يجب التصدي لنظام إيران الصاروخي.. ودعم حزب الله

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الأحد، إنه يجب التصدي للنظام الصاروخي الإيراني ودعم #طهران لحزب الله.

وأضاف وزير الخارجية الأميركي في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن ترمب كان واضحا حين قال إن الاتفاق النووي مع إيران يجب إصلاحه.

وقال بومبيو إن مباحثاته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي ركّزت على #إيران وكيفية التصدي لها.

ووصل في وقت سابق، وزير الخارجية الأميركي، إلى إسرائيل لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

واستغل بومبيو أول رحلة رسمية خارجية له في الشرق الأوسط لفرض مزيد من العقوبات على إيران بسبب برامجها الصاروخية.

وقبل وصول بومبيو قال نتنياهو إن المحادثات ستركز على "العدوان المتنامي لإيران" في المنطقة، والقرار الأميركي القادم بشأن الاتفاقية النووية الدولية مع #طهران.

ووصف نتنياهو بومبيو، الذي يدعو إلى انتهاج خط متشدد ضد إيران، "بالصديق الحق" لإسرائيل.

ووصل بومبيو إلى تل أبيب بعد ظهر يوم الأحد عقب زيارته الرياض.