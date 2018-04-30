بومبيو يكرر: إيران الراعي الأكبر للإرهاب في المنطقة

كرر وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأردني، الاثنين، من عمان موقف بلاده من إيران، معتبراً أنها الراعي الأول للإرهاب في المنطقة. وقال: "سنواصل العمل مع الأردن من أجل تحقيق الأمن والسلام في الشرق الأوسط".

وفي ما يتعلق بالملف السوري، شدد على أن هدف القوات الأميركية في سوريا هو مواجهة داعش واستخدام الكيمياوي. وأضاف: "نرفض أي تصعيد جنوب سوريا، وملتزمون بالهدنة".

من جهته، أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، أنه لا بدّ من المضي قدماً في مناطق خفض التصعيد في سوريا، مشدداً على أهمية الابتعاد عن التصعيد العسكري.

"لإسرائيل الحق بالدفاع عن نفسها"

وفي الملف الفلسطيني، أكد أن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أشار بعيد اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل، أن السيادة على القدس أمر متروك للمفاوضات بين الجانبين.

ورداً على سؤال حول استخدام إسرائيل المفرط للقوة، ضد المتظاهرين الفلسطينيين، قال: "لإسرائيل الحق بالدفاع عن نفسها".

إلى ذلك، أشار إلى أن ما حكي عن "صفقة القرن"، يجب أن يحصل بموافقة الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

في حين شدد وزير الخارجية الأردني، على أن البلدين يعملان لتحقيق السلام الشامل والعادل.