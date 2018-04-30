رئيس دولة: ترمب يستحق جائزة نوبل للسلام

تهرب رئيس #كوريا_الجنوبية من التعقيب على مقترح بمنحه جائزة نوبل للسلام، قائلاً إن الرئيس الأميركي دونالد #ترمب "يستطيع نيل جائزة نوبل" طالما حصلت الكوريتان على السلام في المقابل.

أدلى مون جي - إن بالتصريحات اليوم الاثنين ردا على مقترح بمنحه الجائزة طرحته أرملة الرئيس الكوري الجنوبي الراحل كيم داي - جونغ الذي منح الجائزة عام 2000 بعد قمة مع الزعيم الكوري الشمالي آنذاك كيم جونغ إيل.

عقد مون قمة مع الزعيم الحالي كيم جونغ أون الأسبوع الماضي، حيث سارا معاً على الحدود المتوترة واتفقا على عدة مبادرات تستهدف التخفيف من حدة العداء.

رد مون على اقتراح منحه نوبل قائلا "يستطيع الرئيس ترمب نيل جائزة نوبل. الشيء الوحيد الذي نحتاجه هو السلام"، وفقاً لمكتب الرئاسة في الجنوب.

وفي وقت سابق اليوم الاثنين أعلنت كوريا الجنوبية أنها سترفع مكبرات الصوت التي تبث دعاية مضادة عند الحدود مع كوريا الشمالية.

جاء هذا الإعلان بعد ثلاثة أيام على اتفاق قادة الكوريتين على العمل معا لتحقيق خلو شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية وإنهاء الأعمال العدائية بينهما على طول الحدود خلال محادثات القمة النادرة.

وقالت وزارة الدفاع في سول اليوم الاثنين إنها ستقوم برفع العشرات من مكبرات الصوت يوم غد الثلاثاء.

وأضافت المتحدثة باسم الوزارة تشوي هيونسو أن من المتوقع أن تحذو كوريا الشمالية حذو الجنوبية.

وكانت كوريا الجنوبية أوقفت عمل مكبرات الصوت قبل محادثات القمة يوم الجمعة الماضي وردت الشمالية بوقف البث الخاص بها.

كما كانت كوريا الجنوبية أطلقت حملة دعائية وأغانٍ بوب كورية من مكبرات صوت نصبتها عند الحدود مع الشمالية منذ التجربة النووية الرابعة لكوريا الشمالية مطلع عام 2016. وسرعان من قامت الشمالية بعمل الشيء ذاته.

جاء إعلان سول كذلك غداة كشفها أن كيم أبلغ مون خلال القمة بأنه ينوي غلق موقع التجارب النووية المعروف الوحيد في كوريا الشمالية والسماح لخبراء وصحافيين من الخارج بمشاهدة عملية الإغلاق.

ونقل مسؤولون كوريون جنوبيون عن كيم قوله إنه ينوي التخلي عن البرامج النووي إذا ما التزمت الولايات المتحدة بإنهاء رسمي للحرب الكورية وتعهدت بعدم مهاجمة الشمال.

كان كيم علق بالفعل التجارب النووية والصاروخية عندما عرض التفاوض بشأن أسلحة بلاده النووية.

من الممكن أن يكون إغلاق موقع بونغي - ري للتجارب، حيث أجريت جميع التجارب النووية الكورية الشمالية الست، خطوة لافتة للنظر فيما يتعلق بنزع السلاح النووي من قبل كوريا الشمالية.

غير أنه ما زال هناك شك شديد بأن ما إذا كان كيم يريد حقا التفاوض بشأن الأسلحة النووية التي صنعتها بيونغ يانغ بعد عقود من المعاناة أم لا.