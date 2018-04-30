ترمب يقترح عقد القمة مع كيم على الحدود بين الكوريتين

عبر تغريدة على تويتر، لمح الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الاثنين، إلى مكان القمة التي ستجمعه مع زعيم كوريا الشمالية، والتي لم يحدد موعدها النهائي بعد.

واقترح ترمب عبر تغريدته، أن تتم قمته مع كيم جونغ أون على الحدود بين الكوريتين، متسائلاً:" ألا تعتبر قرية السلام (في إشارة إلى بانمونجوم) موقعاً أكثر تمثيلاً من بلد ثالث من أجل عقد اللقاء؟". وأضاف: "إنه مجرد سؤال".

Numerous countries are being considered for the MEETING, but would Peace House/Freedom House, on the Border of North & South Korea, be a more Representative, Important and Lasting site than a third party country? Just asking! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 30, 2018

يذكر أن زعيمي الكوريتين، الشمالية كيم يونغ-أون والجنوبية مون جيه-إن، كانا سطرا يوم الجمعة الماضي فصلاً جديداً في العلاقات بين الجارتين، وذلك على الحدود الفاصلة بين بلديهما، قبيل انطلاق لقاء تاريخي طال انتظاره بينهما.

فمع خطوة واحدة على لوح خرساني عند حدود البلدين في قية السلام، بدأ كيم تاريخاً جديداً بعبور المنطقة الحدودية الأكثر تسليحاً في العالم لاستقبال الرئيس الكوري الجنوبي لإجراء محادثات حول الأسلحة النووية لكوريا الشمالية. ثم دعا كيم مون ليعبر إلى الشمال معه لفترة وجيزة قبل عودته إلى الجانب الجنوبي.

وجاء اختيار "بانمونجوم" المعروفة باسم #قرية_السلام، والتي تتميز بمبانيها الزرقاء الزاهية، مناسباً في رمزيته، لأول قمة بين الكوريتين، منذ ما يزيد على عشر سنوات.