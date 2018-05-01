أمين عام البيت الأبيض: رواية وصفي لترمب بالأحمق هراء

نفى الأمين العام للبيت الأبيض #جون_كيلي الاثنين ما نقلته شبكة تلفزيون أميركية عن وصفه الرئيس الأميركي دونالد #ترمب بـ"الأحمق".

ونقلت شبكة "ان بي سي" عن عدد من الموظفين الحاليين والسابقين في البيت الأبيض لم تذكر أسماءهم، قولهم إن كيلي استخدم هذا التعبير مرارا في كلامه عن ترمب، كما وصف نفسه بأنه السد الوحيد في وجه كارثة قد تقع بسبب "النزوات المتهورة لرئيس يعتمد مقاربة مشكوك فيها للمشاكل السياسية والمسؤوليات الحكومية".

ورد كيلي الجنرال المتقاعد بعد ظهر الاثنين على هذه المعلومات في تصريح نقلته المتحدثة باسم البيت الأبيض ساره ساندرز.

وقال كيلي "أمضي وقتا برفقة الرئيس أكثر من أي شخص آخر، ولدينا علاقة صريحة جدا ومتينة"، مضيفا "يعرف على الدوام موقفي ونعرف معا أن هذه الرواية ليست سوى هراء كامل".

وتابع كيلي "إنها محاولة خيفة جديدة لتشويه سمعة المقربين من الرئيس ترمب وتحويل الأنظار عن الكثير من النجاحات التي حققتها الإدارة"، قبل أن ينهي تصريحه قائلا "أنا ملتزم تجاه الرئيس وبرنامجه وبلادنا".

وسبق أن نقلت شبكة "ان بي سي" في تشرين الأول/أكتوبر الماضي أن وزير الخارجية في تلك الفترة ريكس تيلرسون، الذي أقاله ترمب في منتصف أذار/مارس الماضي بعد أشهر من التكهنات حول احتمال وقوع هذه الإقالة، وصف خلال الصيف الماضي الرئيس بـ"المتخلف عقليا".

ووجد تيلرسون نفسه بعد ذلك مجبرا على نفي هذه المعلومات وتأكيد ولائه للرئيس.

وبعد صدور كتاب في كانون الثاني/يناير الماضي كشف معلومات عما يدور في كواليس #البيت_الأبيض، دافع تيلرسون عن الكفاءة العقلية للرئيس. وقال في هذا الصدد في تصريح لشبكة "سي ان ان": "لم أشكك يوما بكفاءته العقلية، ولا سبب يدفعني للقيام بذلك".