ماتيس: أكثر من 400 داعشي أجنبي في يد "قسد"

كشف وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس أن أكثر من 400 مقاتل أجنبي من عناصر تنظيم "داعش" في قبضة "قوات سوريا الديمقراطية".

وقال ماتيس الثلاثاء: "أعتقد أن عدد المقاتلين الأجانب، تجاوز 400 مقاتل". وأضاف: "هؤلاء المقاتلون ليسوا محتجزين لدينا، لذلك لا يمكن الجزم، لكنني أعلم أن هناك أكثر من 400 من المقاتلين الأجانب اعتقلتهم قوات سوريا الديمقراطية".

إلى ذلك، أشار إلى أن الولايات المتحدة وحلفاءها لن يرغبوا في سحب قواتهم من سوريا قبل أن يظفر الدبلوماسيون بالسلام، بحسب ما أوردت وكالة "رويترز".

وقال ماتيس للصحفيين في وزارة الدفاع: إن "الولايات المتحدة وحلفاءها على أعتاب نصر تاريخي على تنظيم داعش، لذا لا يريدون ترك سوريا وحسب بينما لا تزال في حالة حرب".

وأضاف، "نحن لا نريد مجرد الانسحاب قبل أن يظفر الدبلوماسيون بالسلام.. أنت تفوز بالمعركة ثم تظفر بالسلام".