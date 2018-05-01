ماتيس: استهداف الصحافيين بأفغانستان يثبت ضعف المتطرفين

اعتبر وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس أن الهجمات التي تستهدف الصحافيين في #أفغانستان هي دليل على ضعف المتطرفين لأن هؤلاء يريدون من وراء هذه الاعتداءات أن يتحدث الإعلام العالمي عنهم بهدف زعزعة العملية الانتخابية في هذا البلد.

ورداً على سؤال عن الاعتداءات التي أدمت افغانستان الاثنين وأوقعت عشرات القتلى بينهم 10 صحافيين، قال ماتيس خلال دردشة مع الصحافيين في البنتاغون: "هذا هو الأمر الطبيعي بالنسبة لمن ليس بإمكانهم الفوز في صناديق الاقتراع: هم يلجؤون إلى القنابل".

وأضاف: "إنهم بحاجة لأن يروي الإعلام العالمي كل هذا بطريقة تضعف، من خلال هذا النوع من الهجمات، ما وضعهم في موضع دفاعي دبلوماسيا وعسكريا".

وأكد الوزير أنه منذ أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب استراتيجيته الجديدة في أفغانستان والضربات المتتالية التي سددت إلى مصادر تمويل حركة طالبان "توقّعنا أن يبذلوا كل ما في وسعهم من أجل إدخال قنابل إلى قلب كابول حتى".

وشدد ماتيس على أن حركة طالبان وتنظيم داعش هما وجهان لعملة واحدة لأن هدفهما واحد ألا وهو "زعزعة الاستقرار".

وقال: "يمكنكم الفصل بينهما بصفتهما تنظيمين مختلفين لكن هدفهما هو زعزعة الاستقرار. يجب توقع حصول مثل هذه الأمور. هذا هو أسلوبهم".

وقُتل 37 شخصاً على الأقل، بينهم 10 صحافيين، في سلسلة تفجيرات وقعت الاثنين في #كابول وفي جنوب البلاد.

ولقي عشرة صحافيين بينهم رئيس قسم التصوير في مكتب وكالة "فرانس برس" في كابول شاه مراي حتفهم في هذه الاعتداءات.

وهزت عمليتان انتحاريتان متتاليتان العاصمة صباح الاثنين ما أسفر عن مقتل 25 شخصا على الأقل، بينهم 5 صحفيين. وتبنى هاتين العمليتين تنظيم داعش.

وأفادت منظمة مراسلون بلاد حدود أن "الاعتداء الثاني استهدف الصحافة عمداً وهو الهجوم الأكثر دموية الذي يستهدف الإعلاميين منذ سقوط نظام طالبان في 2001".

ودانت كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي الاعتداء الذي تبناه تنظيم داعش فيما توالت التعازي من الصحافيين عبر موقع "تويتر".