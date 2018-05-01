مولر يكشف عن 40 سؤالاً إلى ترمب في تحقيق روسيا

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن المستشار الخاص #روبرت_مولر لديه ما لا يقل عن 40 سؤالا يريد توجيهها للرئيس #دونالد_ترمب في التحقيق الذي يجريه بشأن تواطؤ محتمل بين حملة ترمب الانتخابية وروسيا.

ويحقق مولر في تدخل روسي مزعوم في انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016 وتواطؤ محتمل مع حملة ترمب وما إن كان الأخير حاول عرقلة التحقيق بشكل غير قانوني. وقالت الصحيفة إن غالبية الأسئلة تتصل بإمكانية حدوث عرقلة للعدالة.

وتنفي #روسيا تدخلها في الانتخابات الأميركية. وأكد ترمب أنه لم يحدث أي تواطؤ، وعلى مدى أشهر، وصف الرئيس الأميركي تحقيق مولر بأنه "مطاردة ساحرات" وطالب بإنهائه.

وأشارت الصحيفة إلى أن فريق محققي مولر قرأ الأسئلة على محاميي ترمب، وأنها حصلت على القائمة من شخص خارج فريق ترمب القانوني.

وأفادت نيويورك تايمز أن القائمة تشمل أسئلة بشأن عزل ترمب مدير مكتب التحقيقات الاتحادي السابق جيمس كومي، ومستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين، ومعاملته الحادة لوزير العدل جيف سيشنز، واجتماع أجري في برج ترمب بين مسؤولي حملته وروسي عرض معلومات مسيئة لهيلاري كلينتون منافسة ترمب في انتخابات الرئاسة.

وذكرت الصحيفة أن مولر يريد أن يسأل عن "الجهود التي بذلت للتواصل مع فلين بشأن طلب حصانة أو عفو محتمل".

ووجه مولر اتهامات إلى 22 شخصا وكيانا حتى الآن تشمل رئيس حملة ترمب الانتخابية السابق #بول_مانافورت ومساعده ريك جيتس.

وأوضحت الصحيفة أن أسئلة مولر تتصل أيضا بعفو محتمل عن مساعدين سابقين.

وأقر فلين بالذنب في ديسمبر/ كانون الأول للكذب على مكتب التحقيقات الاتحادي بشأن تواصله مع روسيا، ووافق على التعاون مع ممثلي الادعاء في تقصي أفعال دائرة المقربين من ترمب قبل توليه الرئاسة.

وذكرت الصحيفة أن الأسئلة تتعلق أيضا بأعمال ترمب ونقاشات قد يكون أجراها مع محاميه الشخصي #مايكل_كوهين بشأن صفقة عقارات في موسكو.

وقدم كومي بعض النصح لمولر أمس الاثنين، وقال إنه يتعين عليه الضغط على ترمب لقبول إجراء مقابلة "مفتوحة" بشأن التحقيق.

وأشار رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالية المُقال إلى أن المعايير المثالية تشمل إجراء مقابلة "مفتوحة فيما يتعلق بالوقت وكذلك المضمون"، والتأكد من أن الشخص المعني (يقصد ترمب) لديه "فهم واضح بأنه ملزم بقول الحقيقة، ووعي بأن الامتناع عن ذلك يعرضه لمخاطرة".