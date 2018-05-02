قتلى بتحطم طائرة عسكرية أميركية في جورجيا

تحطمت طائرة شحن عسكرية قديمة، على متنها تسعة من عناصر الحرس الوطني الأميركي في ولاية جورجيا (جنوب الولايات المتحدة)، الأربعاء، أثناء قيامها بآخر رحلة لها قبل إحالتها إلى التقاعد بعد 50 سنة من الطيران، وفق الحرس الوطني.

وقال المتحدث باسم الحرس الوطني في بورتوريكو، القومندان بول داهلين: "نؤكد أن الطائرة كان على متنها تسعة أشخاص هم طاقم من خمسة أفراد وأربعة ركاب"، مشيراً إلى أنهم جميعاً عناصر في الحرس الوطني لبورتوريكو.

وكانت حصيلة سابقة قد أعلنتها متحدثة باسم الحرس الوطني في ولاية جورجيا أفادت بمقتل أفراد الطاقم الخمسة، لكن القومندان داهلين، الذي رفض تأكيد مقتل العسكريين التسعة جميعاً، قال إن "الصور تتكلم عن نفسها بنفسها"، في إشارة إلى صور الطائرة التي استحالت كومة من الرماد بعد سقوطها وانفجارها عند ارتطامها بالأرض.

والطائرة من طراز سي-130 وتعود إلى الحرس الوطني في بورتوريكو، وفق القوات الجوية الأميركية.

كما أوردت الوكالة المكلفة الحالات الطارئة أن الطائرة "تحطمت عند تقاطع" طريقين قرب مطار سافانا، فيما ذكرت صحيفة محلية أن الحادث وقع قرابة الساعة 11.30 (15.30 بتوقيت غرينتش).

وعرضت العديد من القنوات التلفزيونية الأميركية مشاهد للطائرة تحترق.

وتكررت في الأشهر الأخيرة حوادث القوات الجوية الأميركية التي شهدت في الأعوام الأخيرة اقتطاعات في موازنتها.

وفي بداية نيسان/إبريل، تحطمت ثلاث طائرات عسكرية أميركية في غضون يومين فقط في لاس فيغاس وكاليفورنيا وجيبوتي، ما أسفر عن أربعة قتلى على الأقل.