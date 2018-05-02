ترمب: تسريب أسئلة المحقق مولر معيب

انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، الكشف "المعيب" للأسئلة التي يريد المحقق الخاص روبرت مولر توجيهها له في إطار تحقيقه في اتهامات #التدخل_الروسي في انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" مساء أمس الاثنين، أن القائمة تتضمن أسئلة عن علاقات ترمب مع روسيا وأسئلة أخرى تهدف إلى تحديد إن كان الرئيس عرقل التحقيق. وأوردت صحيفة "وول ستريت جورنال" تقريرا أيضا عن الأسئلة المحتملة.

والأسئلة التي يزيد عددها على 40 تظهر أن مولر يسعى إلى معرفة ما الذي يعرفه ترمب عن الصلات بين أعضاء حملته الانتخابية وروسيا، بما في ذلك لقاء عقد في برج ترمب تاور مع محامٍ روسي عرض تقديم معلومات تضر بمنافسة ترمب في الانتخابات هيلاري كلينتون.

ووفقا لـ"نيويورك تايمز"، لا تستخدم قائمة الأسئلة مصطلح "التواطؤ"، لكنها تتضمن أسئلة عما كان يعرفه الرئيس بشأن عملية التسلل الإلكتروني الروسية واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي "وغيرها من الأفعال التي استهدفت الحملة".

ومن بين الأسئلة "ما هي معرفتك بأي تواصل من حملتك، بما في ذلك من بول مانافورت، مع روسيا بخصوص مساعدة محتملة للحملة؟".

لكن لا يوجد مؤشر إلى أن ترمب مشتبه به رئيسي في التحقيق الذي يجري منذ عام، أو أن مولر عثر على دليل بأن #ترمب تآمر مع الروس، وهو ما نفاه الرئيس الأميركي مجددا الثلاثاء.

وتعليقاً على هذه التسريبات، كتب ترمب سلسلة تغريدات، جاء في إحداها: "من المعيب تسريب الأسئلة المتعلقة بالتحقيق الروسي الى الإعلام".

So disgraceful that the questions concerning the Russian Witch Hunt were “leaked” to the media. No questions on Collusion. Oh, I see...you have a made up, phony crime, Collusion, that never existed, and an investigation begun with illegally leaked classified information. Nice! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 1, 2018

وأضاف: "لقد اختلقتم جريمة زائفة وتواطؤا لم يحدث مطلقا، والتحقيق بدأ بمعلومات سرية سربت بطريقة غير قانونية. جميل!".

من جهتها، نقلت صحيفة "واشنطن بوست" مساء الثلاثاء عن أربعة مصادر لم تسمّها أن مولر لم يتوانَ خلال اجتماع مع الفريق القانوني لترمب في 5 آذار/مارس عن التهديد بإجبار الرئيس على المثول أمام هيئة محلفين إذا ما رفض الأخير أن يستجوبه المحققون الفيدراليون.

وبحسب "واشنطن بوست" فإنه في ختام هذا الاجتماع، أعدّ محامي ترمب جاي سيكولو قائمة بـ49 سؤالا يمكن أن يطرحها مولر على موكله، وهي الأسئلة التي نشرتها "نيويورك تايمز".

وقبل أسبوعين عيّن الرئيس محاميا جديدا هو رئيس بلدية نيويورك السابق رودي جولياني.

ولدى تعيينه محاميا للرئيس قال جولياني لـ"واشنطن بوست": "أقوم بهذا لأنني اعتقد أن بإمكاننا أن نتفاوض على تسوية تكون مناسبة للبلد، ولأنني أكنّ الكثير من الاحترام للرئيس ولروبرت مولر".