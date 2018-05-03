بومبيو يؤدي اليمين وزيراً للخارجية بحضور ترمب وبنس

أدى وزير الخارجية الأميركي الجديد، مايك بومبيو، الأربعاء، اليمين الدستورية، في مقر الوزارة بواشنطن أمام نائب الرئيس مايك بنس، وبحضور الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وأشاد ترمب، بالوزير الجديد، معتبراً أنه سيبث روحاً جديدة في وزارة الخارجية.

وتعتبر هذه أول زيارة لترمب إلى مقر وزارة الخارجية بعد وصوله البيت الأبيض، في 20 يناير/كانون الثاني 2017.

وأثنى ترمب، على ما سمّاها "مهارات بومبيو"، وقال إنه اكتسب خبرات طويلة خلال خدمته لمصالح الولايات المتحدة، مضيفاً أن "بومبيو، وطني حقيقي، كرّس حياته للدفاع عن الولايات المتحدة، منذ دخوله الكلية العسكرية في سن 18 سنة".

وثمن الرئيس الأميركي الدور الذي يقوم به فريق عمل وزارة الخارجية.

والخميس الماضي، صادق مجلس الشيوخ على تعيين بومبيو، في منصب وزير الخارجية خلفاً لريكس تيلرسون، الذي أقاله الرئيس ترمب، في 13 مارس/آذار الماضي.

ووصل بومبيو، السبت، إلى العاصمة السعودية الرياض، في أولى جولاته الخارجية، والتي شملت أيضاً كلاً من إسرائيل والأردن، لبحث عدد من القضايا الإقليمية في المنطقة أبرزها ملف البرنامج النووي الإيراني.