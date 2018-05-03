ترمب: ترقبوا إعلانا وشيكا بشأن المحتجزين في كوريا الشمالية

لمّح الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، في تغريدة مساء الأربعاء، إلى أن إعلاناً وشيكاً سيصدر بشأن الأميركيين الثلاثة المحتجزين في #كوريا_الشمالية.

وقال ترمب في تغريدة على تويتر: "كما يعلم الجميع فإن الإدارة السابقة كانت تطالب منذ فترة طويلة بإطلاق سراح ثلاثة رهائن من معسكر عمل قسري في كوريا الشمالية، لكن بدون جدوى. ترّقبوا!".

As everybody is aware, the past Administration has long been asking for three hostages to be released from a North Korean Labor camp, but to no avail. Stay tuned! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 3, 2018

ومنذ أشهر عديدة تطالب الولايات المتحدة كوريا الشمالية بالإفراج عن مواطنيها الثلاثة كيم هاك-سونغ وكيم سانغ-دوك وكيم دونغ-شول.

وكانت مصادر عدة قد أعلنت لوكالة فرانس برس في وقت سابق الأربعاء أن الأميركيين الثلاثة نقلوا إلى مكان احتجاز جديد، قبيل احتمال الإفراج عنهم بمناسبة القمة التاريخية المرتقبة بين ترمب والزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ اون.

وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال شوي سونغ-ريونغ، الناشط الكوري الجنوبي، الذي لديه اتصالات مع الشمال، "إنهم في فندق بضاحية بيونغ يانغ".

كما لفت إلى أن كلاً من الأميركيين الثلاثة محتجز على حدة، لكن الكوريين الشماليين ينظمون لهم "نزهات، ويتلقون العناية الطبية ويأكلون أفضل الغذاء".

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد ذكرت أن مصير الأميركيين الثلاثة كان محور نقاش بين المسؤولين الكوريين الشماليين ووزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، عندما زار بيونغ يانغ سراً الشهر الماضي حين كان ما زال مديراً لوكالة الاستخبارات المركزية "سي آي أيه".

وسبق لترمب أن أكد أن عودة الرجال الثلاثة أولوية بالنسبة إلى إدارته.

وكان كيم دونغ-شول، القس الأميركي-الكوري، قد اعتقل بتهمة التجسس وحكم عليه عام 2016 بالأشغال الشاقة 10 سنوات.

أما كيم هاك-سونغ وكيم سانغ-دوك، المعروف أيضاً باسم طوني كيم، فكانا يعملان لحساب جامعة بيونغ يانغ للعلوم والتكنولوجيا. وقد اعتقلا العام الماضي بتهمة القيام بـ"أعمال عدائية".