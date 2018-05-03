شاهد لحظة تحطم الطائرة العسكرية الأميركية في طريق سريع

أظهر فيديو لحظة مرعبة كانت تحلق فيها طائرة عسكرية أميركية على مسافة قريبة من الأرض، قبل أن تتحطم على طريق سريع ويقتل كل من على متنها.

وقد قتل تسعة أشخاص في الواقعة يوم الأربعاء، بحسب المسؤولين، مع تحطم طائرة الشحن بولاية جورجيا الأميركية.

وكانت الطائرة طراز سي -130 بجوار تقاطع طريق سريع بالقرب من المطار المحلي في مدينة سافانا الساحلية، خلال رحلة تدريبية عسكرية.

ويعتقد أن كل الذين لقوا حتفهم تابعون للحرس الوطني في بورتوريكو الإقليم الكاريبي.

ورغم أن الحادث وقع بالقرب من منطقة مزدحمة بالقطارات والسيارات إلا أنه لم يصب أحد بأذى.

والفيديو التقط من نافذة في بناية، حيث يسمع شخصان يتكلمان وتظهر الطائرة وهي تتدلى لأسفل، ومن ثم بعد ثوان ترتفع النيران من الأرض.

ويسمع صوت رجل يسأل: "هل هما طائرتان؟".

فترد امرأة: "لا.. إنها طائرة واحدة".