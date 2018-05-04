واشنطن تنفي طلباً لخفض القوات الأميركية بكوريا الجنوبية

نفى البيت الأبيض تقريرا منشورا على "نيويورك تايمز"، أن الرئيس دونالد ترمب يطلب خيارات لخفض القوات الأميركية المتواجدة في شبه الجزيرة الكورية.

ولم يبين البيت الأبيض ما إن كان ترمب مستعدًا لوضع مستويات القوات الأميركية على طاولة المفاوضات عندما يجتمع مع كيم.

ووفق ما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن مصادر مطلعة قالت إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمر وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بتجهيز خيارات لخفض حجم القوات الأميركية في كوريا الجنوبية.

وقالت الصحيفة إن تقليص حجم القوات الأميركية ليس المقصود منه أن يكون ورقة مساومة في القمة المقررة في أواخر مايو/أيار أو أوائل يونيو/حزيران بين تر مب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون حول برنامج أسلحة بيونغ يانغ النووية.

لكن المسؤولين قالوا إن إبرام أي معاهدة سلام بين الكوريتين قد يقلص الحاجة للقوات الأميركية المرابطة في شبه الجزيرة الكورية والبالغ قوامها 23500 جندي.

وقال المسؤولون حسب ما أفادت الصحيفة، إنه ليس من المرجح سحب القوات الأميركية بالكامل.

ولم يرد البيت الأبيض أو وزارة الدفاع على طلبات للتعليق.

ويقول ترمب إن الولايات المتحدة يجب أن تبحث تقليص عدد القوات في كوريا الجنوبية ما لم تتحمل سول المزيد من النفقات.

وكان مدير المخابرات المركزية السابق مايك بومبيو اجتمع قبل توليه منصب وزير الخارجية الأميركية مع كيم الشهر الماضي، وقال إن الزعيم الكوري الشمالي لا يطالب بسحب كل القوات الأميركية كشرط مسبق للاجتماع مع ترمب.

وقالت كوريا الجنوبية، الأربعاء، إن قضية القوات الأميركية المرابطة في البلاد ليس لها علاقة بأي معاهدة سلام يمكن إبرامها في المستقبل مع كوريا الشمالية، وإن القوات الأميركية يجب أن تبقى حتى إذا تم توقيع مثل هذا الاتفاق.