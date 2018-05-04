قاضٍ أميركي: المحقق الخاص مولر تجاوز صلاحياته

انتقد قاضٍ اتحادي أميركي في ولاية فرجينيا، اليوم الجمعة، بشدة قضية جنائية رفعها المحقق الخاص روبرت مولر في فرجينيا ضد بول مانافورت، المدير السابق لحملة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وتساءل صراحة عما إذا كان مولر تجاوز صلاحياته.

وقال القاضي تي.إس. إليس في محكمة بولاية فرجينيا: "لا أفهم العلاقة بين هذا الاتهام وأي شيء من سلطة المحقق الخاص التحقيق فيه".

وفي جلسة شابها التوتر بمحكمة في مدينة الإسكندرية بفرجينيا، قال القاضي إن مولر يجب ألا يتمتع "بسلطة مطلقة" في تحقيقه بشأن روسيا، وإن الاتهامات الموجهة إلى مانافورت لا تتصل بالتحقيق في تدخل موسكو المزعوم في الانتخابات الأميركية عام 2016.

ويواجه مانفورت اتهامات في قضيتين: الأولى في فرجينيا حيث يواجه تهمة التهرب من الضرائب والاحتيال المصرفي، والثانية يواجه فيها اتهامات بالتواطؤ في غسل أموال.