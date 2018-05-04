سيناتور جمهوري عن ترمب: الانتقاد يضمن عداوته

وبخ السيناتور الأميركي، جون ماكين، الرئيس دونالد #ترمب، واتهمه في كتاب جديد بالتقاعس عن التمسك بالقيم الأميركية بإكالة المديح على "طغاة" دوليين، وتشويه وسائل الإعلام وتجاهل حقوق الإنسان والحط من قدر اللاجئين.



وقال ماكين، في كتابه "موجة لا تهدأ"، والذي شاركه في إعداده معاونه القديم، مارك سولتر، إن "المديح يضمن صداقته والانتقاد عداوته".



وأضاف: "من الصعب أن تعرف ماذا يمكن أن تتوقع من الرئيس ترمب‭"‬.



ولا يزال ماكين من أقوى الأصوات في الحزب الجمهوري في مجال السياسة الخارجية على الرغم من معركته مع سرطان الدماغ.