هذا شرط ترمب للتحقيق معه بقضية "التدخل الروسي"

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، الجمعة، أنه مستعد للإدلاء بإفادته في التحقيق الذي يجريه المحقق الخاص، روبرت مولر، في قضية تدخل #روسيا في الانتخابات، التي أتت به رئيساً في 2016، ولكن بشرط أن يعامل "بإنصاف".

وقال ترمب قبل مغادرته #البيت_الأبيض متوجهاً إلى #تكساس "سأكون مسروراً بالحديث، ولكن عليَّ أن أتأكد أنه سيتم التعامل معنا بإنصاف"، مضيفاً "سأكون مسروراً بالحديث لأننا لم نرتكب أي خطأ".

وشكك ترمب الجمهوري في نزاهة مولر وحياده، منتقداً تحقيقه وقال "لديكم فريق تحقيق كله من الديمقراطيين (..) وبكل صراحة بوب مولر عمل لفائدة #أوباما لثماني سنوات".

وينتقد ترمب منذ أشهر مولر. وقال في تغريدة في آذار/مارس 2018 "لماذا يضم فريق مولر 13 ديمقراطياً متشددين، بعضهم من كبار داعمي الوغدة هيلاري، ولا أحد من الجمهوريين فيها؟ وأضيف إليهم مؤخراً ديمقراطي آخر.. هل يرى أحد ذلك عادلاً؟ ومع ذلك ليس هناك تواطؤ" مع روسيا.

واستمعت اللجنة للعديد من المقربين من ترمب في سعيها لتحديد ما إذا كانت هناك علاقة بين #موسكو وفريق ترمب في انتخابات 2016.