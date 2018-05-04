واشنطن تريد الإبقاء على قواتها العسكرية بكوريا الجنوبية

قال جون بولتون، مستشار الرئيس الأميركي للأمن القومي، الجمعة، إن دونالد ترمب لم يطلب خفض عدد القوات المنتشرة في #كوريا_الجنوبية، قبل أسابيع من قمة تاريخية مقررة بين الزعيمين الكوري الشمالي والأميركي.

ويأتي هذا التصريح غداة تقرير لصحيفة نيويورك تايمز يفيد بأن ترمب طلب من وزارة الدفاع إعداد خيارات لخفض عدد الجنود المنتشرين في كوريا الجنوبية.

ويجيز اتفاق ثنائي انتشار 28500 جندي أميركي في كوريا الجنوبية.

وقال بولتون في بيان إن "مقالة نيويورك تايمز تفاهة كاملة".

وأضاف أن "الرئيس لم يطلب من وزارة الدفاع تقديم خيارات لخفض القوات الأميركية الموجودة في كوريا الجنوبية".

وبعد سنوات من ارتفاع حدة التوتر حول البرامج النووية والباليستية الكورية الشمالية، تشهد شبه الجزيرة منذ بداية السنة هدوءا ملحوظا تجلى من خلال القمة الأخيرة بين زعيمي الشمال والجنوب على الحدود بين البلدين.

ومن المقرر أن تجمع قمة تاريخية الرئيس الأميركي والزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون في الأسابيع المقبلة.

وقال مسؤولون أميركيون لنيويورك تايمز إن معاهدة سلام بين الكوريتين يمكن أن تقلل من الحاجة إلى القوات الأميركية في كوريا الجنوبية.