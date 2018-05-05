ترمب ينهي حماية المهاجرين.. ويطرد 57 ألفا من هندوراس

قالت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الجمعة، إنها ستنهي برنامج الحماية المؤقتة للمهاجرين إلى الولايات المتحدة من هندوراس بحلول الخامس من يناير /كانون الثاني ،2020 الأمر الذي يعني أن نحو 57 ألفاً يواجهون خطر الترحيل.



وهذا القرار هو الأخير في سلسلة قرارات اتخذها ترمب لإنهاء وضع الحماية المؤقتة الذي منح للاجئين بعد كوارث طبيعية أو صراعات عنيفة منعتهم من العودة الآمنة إلى أوطانهم.



وقالت حكومة هندوراس، الجمعة، إنها "تأسف بشدة لإلغاء البرنامج"، وتعهدت بتقديم الدعم القانوني والقنصلي المجاني لمواطنيها الذين يعيشون في الولايات المتحدة.



وقال مارلون تابورا، سفير هندوراس في الولايات المتحدة، إن الظروف غير مهيأة في بلاده للتعامل مع إعادة عشرات آلاف الأشخاص إلى وطنهم.



وأضاف "هذه العائلات عاشت في الولايات المتحدة عشرين عاما، وإعادة دمجها في البلاد لن يكون سهلا إذا قرروا العودة".



وفي يناير كانون الثاني قررت إدارة ترمب إلغاء وضع الحماية المؤقتة لنحو 200 ألف مهاجر من السلفادور، وسمحت لهم بالبقاء في الولايات المتحدة حتى 2019.



وبعد مراجعة البرنامج قررت إدارة ترمب إلغاء وضع الحماية المؤقتة للاجئين من معظم الدول باستثناء سوريا التي لا تزال تشهد حربا مدمرة.



وفي الآونة الأخيرة جرى إلغاء وضع الحماية المؤقتة للاجئين من هايتي ونيبال.