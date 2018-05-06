جونسون يناقش في واشنطن ملفات إيران وسوريا وكوريا

قالت بريطانيا إن وزير خارجيتها بوريس جونسون سيسافر إلى #الولايات_المتحدة، الأحد، في زيارة تستغرق يومين يلتقي خلالها نائب الرئيس الأميركي مايك بنس ومستشار الأمن القومي، جون بولتون.

وذكرت وزارة الخارجية البريطانية أن المناقشات في #واشنطن ستتركز على إيران، وكوريا الشمالية، وسوريا، وغيرها من القضايا، وأن ذلك يأتي قبل بزيارة مزمعة للرئيس دونالد #ترمب إلى بريطانيا في 13 يوليو تموز، بحسب رويترز.

وقال جونسون في بيان: "فيما يتعلق بالكثير من تحديات السياسة الخارجية في العالم تعيش بريطانيا والولايات المتحدة حالة تأهب، مشيراً إلى تسميم العميل الروسي المزدوج في بريطانيا #سيرغي_سكريبال، ومعارضة استخدام الأسلحة الكيمياوية في #سوريا، ومعارضة تطوير أسلحة نووية في كوريا الشمالية".

وأضاف: "بريطانيا والولايات المتحدة والشركاء الأوروبيون متحدون أيضاً في جهودنا للتصدي لنوع السلوك الإيراني الذي يجعل الشرق الأوسط منطقة أقل أماناً... أنشطتها الإلكترونية ودعمها لجماعات مثل حزب الله وبرنامجها الصاروخي الخطير وتسليحها للحوثيين في اليمن".

وقال ترمب إنه يريد إعادة فرض العقوبات الأميركية على إيران، والتي رفعت في 2015 مقابل التزام إيران بتقييد برنامجها النووي.

ومنح ترمب بريطانيا وفرنسا وألمانيا، التي لا تزال تدعم الاتفاق، مهلة غايتها 12 مايو/أيار لإصلاح العيوب التي يراها في الاتفاق.