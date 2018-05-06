ماكين يوصي: لا أريد أن يحضر ترمب جنازتي

أعلن السيناتور الجمهوري، #جون_ماكين، الذي يصارع سرطان الدماغ، أنه لا يريد أن يحضر الرئيس دونالد #ترمب جنازته، وفق ما أفادت وسائل الإعلام الأميركية السبت.

وذكرت "نيويورك تايمز" و"أن بي سي نيوز"، نقلاً عن مقربين من ماكين، أن سيناتور أريزونا، البالغ من العمر 81 عاماً، الذي تربطه علاقات متوترة مع ترمب، أبدى رغبته بأن يمثل نائب الرئيس مايك بنس البيت الأبيض خلال تشييعه.

ويعبر ماكين في كتاب جديد وشريط وثائقي عن ندمه لأنه لم يرشح السيناتور السابق، جوزف ليبرمان، نائباً له عندما خاض السباق للرئاسة في 2008 أمام باراك أوباما واختار سارة بايلين الشعبوية عوضاً عنه، وفق "التايمز".

ويصارع ماكين ورماً خبيثاً في الدماغ منذ أكثر من سنة وعاد للتو إلى أريزونا بعد جراحة في الأمعاء.

كما شهدت العلاقة بين ماكين وترمب توتراً، لا سيما خلال الانتخابات التمهيدية عام 2016 عندما قال الرئيس إن ماكين، الذي ظل أسير حرب في فيتنام لسنوات، ليس بطل حرب لأنه أسر.

والصيف الماضي غضب ترمب عندما رفض ماكين تأييد قانون جديد يقضي بإلغاء نظام "أوباماكير" للرعاية الصحية.