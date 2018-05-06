ميشال أوباما: لا ينبغي انتظار مرشحة "معجزة" تنقذ أميركا

حثت ميشال أوباما النساء على عدم انتظار مرشحة "معجزة تنقذ" الولايات المتحدة، في تلميح جديد إلى أنها لن تترشح للانتخابات الرئاسية الأميركية.

واستقبلت السيدة الأميركية الأولى (54 عاما) السابقة، النجوم من قبل أكثر من خمسة آلاف شخص غالبيتهم العظمى من النساء في مؤتمر خلال قمة للسيدات في أميركا الذي يختتم الأحد.

وأكدت أوباما من على خشبة مسرح "شراين": "لا يهم من يترشح"، داعية كل امرأة إلى التحرك من دون انتظار في صفوف عائلتها وعملها ومجتمعها لتعزيز قضايا المرأة.

وأوضحت "ينبغي ألا ننتظر الشخص الذي سينقذنا" للتحرك.

وأشادت أوباما بالشباب الأميركيين الذين تحركوا احتجاجا على عمليات إطلاق النار التي تودي بحياة كثيرين إثر الحادث الذي وقع في مدرسة ثانوية في باركلاند في ولاية فلوريدا وذهب ضحيته 17 تلميذا وعاملا فيها.

وتحدثت في المؤتمر أيضا الممثلة جاين فوندا وتارانا بورك، أحد الشخصيات البارزة في حركة #انا أيضا التي نشأت بعد فضيحة التحرش والاعتداء الجنسيين اللذين يتهم بهما المنتج الأميركي هارفي واينستين.