ترمب يعلن موعد "الحسم" بشأن الاتفاق النووي

قال الرئيس الأميركي دونالد #ترمب إنه سيعلن قراراً بشأن الاتفاق النووي الإيراني الثلاثاء.

وكتب ترمب على تويتر أنه سيعلن موقفه من الاتفاق المثير للجدل الثلاثاء الساعة 2.00 ظهراً (1800 بتوقيت غرينتش).

وهدد ترمب مراراً بالانسحاب من الاتفاق الذي يقضي بتخفيف العقوبات عن إيران، مقابل الحد من قدرتها على تخصيب اليورانيوم ما لم يعمل الأوروبيون الموقعون على الاتفاق على "إصلاح عيوبه".

وأمام ترمب حتى 12 أيار/مايو كي يتخذ قراراً بشأن ما إذا كان سيعيد فرض عقوبات أميركية على #إيران وهو الأمر الذي سيوجه ضربة قوية للاتفاق.



وبموجب الاتفاق المبرم مع الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وروسيا والصين قيدت إيران بشكل صارم قدرتها على تخصيب اليورانيوم في مسعى لإثبات أنها لا تحاول صنع قنابل ذرية. ومقابل ذلك حصلت إيران على تخفيف للعقوبات الاقتصادية.



ولمح الرئيس الإيراني حسن روحاني الاثنين إلى أن إيران قد تبقى في الاتفاق النووي حتى إذا انسحبت #الولايات_المتحدة منه، ولكنه قال إن طهران ستقاوم بشدة الضغوط الأميركية للحد من نفوذها في الشرق الأوسط.



وما زالت بريطانيا وفرنسا وألمانيا ملتزمة بالاتفاق النووي لكنها، في محاولة لمعالجة الشكاوى الأميركية، تريد إجراء محادثات بشأن برنامج إيران للصواريخ الباليستية وأنشطتها النووية بعد 2025 -عندما ينتهي أمد بنود رئيسية في الاتفاق - ودورها في أزمات الشرق الأوسط مثل سوريا واليمن.