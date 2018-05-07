لافروف: قد ألتقي بومبيو على هامش قمة العشرين بالأرجنتين

نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن وزير الخارجية الروسي سيرغي #لافروف قوله، اليوم الاثنين، إنه قد يلتقي نظيره الأميركي مايك #بومبيو على هامش قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين.

ونقلت الوكالة عن لافروف قوله إن "كل شيء ممكن".

وتُعقد قمة مجموعة العشرين يومي 20 و21 مايو/أيار الجاري.

وكان بومبيو قد استهل بعد يوم من أدائه اليمين الدستورية لتولي منصب وزير الخارجية الأميركي، مهامه بزيارة إلى الشرق الأوسط يزور خلالها السعودية والأردن وإسرائيل.

كما ناقش بومبيو خلال جولته بالشرق الأوسط نفوذ إيران الإقليمي في مناطق كاليمن وسوريا.