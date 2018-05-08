الخزانة الأميركية توضح تفاصيل إعادة عقوبات إيران

قالت وزارة الخزانة الأميركية الثلاثاء إن الولايات المتحدة ستعيد فرض مجموعة واسعة من العقوبات المتعلقة بإيران بعد انتهاء فترة تخفيف العقوبات التي تصل إلى 180 يوماً، ومنها عقوبات تستهدف قطاع النفط الإيراني والتعاملات مع بنكها المركزي.



وأضافت الخزانة في بيان على موقعها الإلكتروني ووثيقة ذات صلة، أن العقوبات التي تتعلق بصادرات الطائرات إلى إيران وتجارة المعادن وأي جهود تقوم بها طهران للحصول على دولارات أميركية سوف تتم إعادة فرضها أيضاً.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، واصفاً إياه بأنه "كارثي"، وإعادة العمل بالعقوبات على طهران.

وقال في كلمة متلفزة ألقاها في البيت الأبيض "أعلن اليوم انسحاب الولايات المتحدة من #الاتفاق_النووي الإيراني".

تراخيص طائرات إيران

إلى ذلك، قال مسؤول أميركي كبير الثلاثاء إن وزارة الخزانة ستلغي تراخيص التصدير لإيران التي بحوزة شركات الطيران المدني بعد قرار الرئيس ترمب الانسحاب من الاتفاق النووي مع طهران.



وأوضح مسؤول كبير في وزارة الخارجية طلب عدم نشر اسمه "خلال أول 90 يوماً، ستعمل وزارة الخزانة على إلغاء تراخيص محددة صدرت طبقاً لبيان سياسة الترخيص الخاص بالطيران المدني".



وأضاف "وزارة الخزانة ستتواصل مع شركات القطاع الخاص وتعمل على إلغاء تلك التراخيص بشكل منظم".