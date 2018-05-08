بعد انتقادات شرسة.. ترمب يمدح مرشحته "الصلبة" لـ CIA

بعد حملة انتقادات تعرضت لها مرشحته لتولي منصب مدير وكالة الاستخبارات المركزية CIA، كال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، المديح للمرأة القوية. وكرر مجدداً وصفها بالمرأة الصلبة، التي لطالما كانت "قائداً" بكل ما للكلمة من معنى أينما حلت.

وقال في تغريدة على حسابه على تويتر، الثلاثاء: "جينا هاسبل، المرشحة التي تحظى باحترام كبير لقيادة وكالة المخابرات المركزية، تقدر جهودها حقيقة لأنها كانت، وستظل دائماً، صلبة وقاسية بوجه الإرهاب! فهذه امرأة حلت رائدة أينما ذهبت. ووكالة المخابرات المركزية الأميركية تريد أن تقودها نحو مستقبل مشرق ومجيد!".

موضوع يهمك أحدث قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بترشيح جينا هاسبل (61 عاماً) لمنصب مدير وكالة الاستخبارات المركزية CIA صدى واسعاً... من هي "المرأة المرعبة" مرشحة ترمب لتولي CIA؟ أميركا

يذكر أن قرار ترمب بترشيح هاسبل البالغة من العمر 61 عاماً لمنصب مدير وكالة الاستخبارات المركزية، أحدث جدلاً وصدى واسعاً داخل البلاد وخارجها، ليس فقط لأنها أول امرأة تتولى هذا المنصب، بل بالدرجة الأولى بسبب اتهامها من قبل منظمات حقوقية مختلفة بالوقوف وراء عمليات التعذيب الدورية في سجون CIA.

وكان ترمب دافع، الاثنين، عنها أيضاً، قائلاً عبر تويتر: "مرشحتي المحترمة لتولي منصب مدير CIA تعرضت لانتقادات بسبب قسوتها المفرطة بحق الإرهابيين. دعونا نفكر في ذلك: في هذه الأوقات الخطيرة، يريد الديمقراطيون إبعاد الشخصية الأكثر ملاءمة، وهي امرأة، بسبب قسوتها الزائدة بحق الإرهاب. انتصري يا جينا!".