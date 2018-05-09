بومبيو في كوريا الشمالية.. تحضيراً للقمة التاريخية

وصل وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الأربعاء، إلى كوريا الشمالية، حيث سيجري مباحثات تمهيداً للقمة التاريخية المرتقبة بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب والزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ-أون.

وبومبيو الذي التقى كيم الشهر الفائت خلال زيارة سرية قام بها إلى بيونغ يانغ حين كان لا يزال مديراً لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وصل إلى بيونغ يانغ وتوجه إلى فندق "كوريو"، حيث سيعقد سلسلة مباحثات، بحسب ما أفاد صحافيون يرافقون الوزير الأميركي في زيارته.

بالإضافة إلى التحضير للقمة المرتقبة هذا الشهر أو في حزيران/يونيو المقبل بين ترمب وكيم فإن الوزير الأميركي سيسعى لإقناع النظام الكوري الشمالي بإطلاق سراح ثلاثة أميركيين يحتجزهم.

وكان ترمب أعلن الثلاثاء أن بومبيو سيصل إلى كوريا الشمالية "خلال ساعة" للتحضير للقمة المرتقبة بينه وبين الزعيم الكوري الشمالي.

وقال ترمب "في هذه اللحظة، إن الوزير بومبيو في طريقه إلى كوريا الشمالية للتحضير للقائي المقبل مع كيم يونغ أون"، موضحاً أن الوزير سيصل "خلال ساعة" و"سنحصل قريباً على معلومات إضافية" عن مصير السجناء الأميركيين الثلاثة لدى بيونغ يانغ.

وأضاف "لدينا أجندة اجتماعنا. تم إعداد اجتماعنا. تم اختيار المكان. الوقت والموعد. كل شيء تم اختياره. ونحن نتطلع إلى تحقيق نجاح باهر".

وتابع "نعتقد أن العلاقات قيد التطور مع كوريا الشمالية. سنرى كيف ستسير الأمور. ربما لن تسير على ما يرام. لكن ربما تكون شيئاً عظيماً لكورياً الشمالية وكوريا الجنوبية والعالم بأسره".