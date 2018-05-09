ترمب: إيران ستتفاوض وإلا سيحدث شيء ما

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب اليوم الأربعاء إن على إيران أن تتفاوض وإلا سيحدث شيء ما، وذلك بعد أن أعلن الثلاثاء انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع طهران وفرض عقوبات جديدة. ولم يتضح بعد ما الإجراءات التي ستتخذ.

وحذر الرئيس الأميركي، إيران من "عواقب وخيمة جدا" في حال استأنفت برنامجها النووي. ورداً على سؤال بشأن ما ستقوم به واشنطن في حال استأنفت إيران مساعيها النووية، هدد ترمب بقوله: "ستكتشف إيران ذلك".

وأضاف الرئيس الأميركي للصحافيين في البيت الأبيض: "أنصح الإيرانيين بعدم إعادة العمل ببرنامجهم النووي، أنصحهم بذلك بقوة".

وإلى ذلك، أعلن وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس اليوم الأربعاء أنه لا يتوقع طلب مزيد من التمويل للجيش الأميركي بعد انسحاب الرئيس ترمب من اتفاق إيران النووي.



وقال ماتيس في جلسة للجنة المخصصات في مجلس الشيوخ : "لا أتوقع طلب مزيد من الأموال. في حالة ما إذا فعلت إيران شيئا ما، فتلك قضية مختلفة. لكني لست قادما إليكم بطلب تمويل إضافي تكميلي".