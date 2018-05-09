مرشحة المخابرات تتعهد للكونغرس بعدم اللجوء للتعذيب

تعهدت #جينا_هاسبل المرشحة لإدارة #وكالة_الاستخبارات المركزية الأميركية (سي اي ايه) الأربعاء أمام #الكونغرس بأن الوكالة لن تعود إلى برنامج الاستجوابات العنيفة الذي استخدم إثر اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر، والذي اعتبر بمثابة وسيلة تعذيب، وذلك حتى لو طلب منها الرئيس ذلك.

وقالت أمام لجنة بمجلس الشيوخ: "يمكنني أن أؤكد لكم التزامي الشخصي ودون تحفظ بأن "سي اي ايه" تحت إدارتي لن تعود إلى مثل هذا البرنامج للاستجواب والاحتجاز".

يشار إلى أن المرشحة تورطت في استجوابات تعرض فيها عناصر محسوبون على القاعدة للتعذيب في 2002.

وأضافت لدى سؤالها إذا كانت تستطيع أوامر الرئيس إذا طلب ذلك: "لن أسمح بمتابعة أنشطة أعتبرها غير أخلاقية حتى لو كانت قانونية تقنيا. لن أسمح أبدا بذلك".

وذكرت جينا هاسبل أن الممارسات التي استخدمت في تلك الفترة باتت محظورة في قانون السلوك العسكري الذي يُستخدم حاليا مرجعا للتشريع، والذي ألغى الترخيص الصادر عن إدارة الرئيس الأميركي الأسبق #جورج_بوش باللجوء الى استجوابات عنيفة.

وكانت هاسبل التي أمضت 33 عاما داخل الوكالة التي مقرها لانغلاي (فرجينيا) أثارت جدلا حول طريقة إدارتها عام 2002 لسجن سري تابع لـ "سي اي ايه" في تايلاند حيث كانت تعرض أشخاصا اشتبه بانتمائهم للقاعدة للتعذيب.

وشمل التعذيب خصوصا محاكاة الغرق، وألغى الرئيس السابق باراك أوباما هذه الأساليب.