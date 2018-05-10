أخيرا.. ترمب يعلن مكان وزمان القمة مع زعيم كوريا

أعلن الرئيس الأميركي، #دونالد_ترمب، أن قمته مع زعيم كوريا الشمالية، كيم يونغ أون، ستعقد في 12 حزيران/يونيو في #سنغافورة.

وكتب ترمب على توتير: "اللقاء المرتقب بيني وبين كيم يونغ أون سيعقد في سنغافورة يوم 12 يونيو. سنحاول كلانا أن نجعلها لحظة خاصة جدا للسلام العالمي".

The highly anticipated meeting between Kim Jong Un and myself will take place in Singapore on June 12th. We will both try to make it a very special moment for World Peace! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 10, 2018

ونفى ترمب في وقت سابق الأربعاء إمكانية عقد القمة في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين، وهو ما ثبت الخميس.

وعاد وزير الخارجية الأميركي #مايك_بومبيو إلى بلاده فجر الخميس، بعد اجتماع في بيونغ يانغ مع كيم، حيث ناقشا التحضيرات للقمة.

وقال البيت الأبيض إن بومبيو اصطحب معه ثلاثة أميركيين كانوا معتقلين في بيونغ يانغ.