البيت الأبيض: عقوبات إضافية على إيران الأسبوع المقبل

أعلن البيت الأبيض، الخميس، أن أميركا تعد لفرض عقوبات إضافية على إيران الأسبوع القادم على أقرب تقدير لضمان عدم تطويرها أسلحة نووية.



جاء ذلك بعد يوم من إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق إيران النووي الموقع في 2015.



وقالت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض، في إفادة صحافية "نحن ملتزمون مئة بالمئة بضمان ألا تمتلك إيران أسلحة نووية".



وأضافت "سنواصل ممارسة أقصى الضغوط، فرض عقوبات هائلة عليهم. كل العقوبات التي كانت قائمة قبل الاتفاق ستعود كما كانت، ونعد لإضافة عقوبات جديدة ربما يتم فرضها الأسبوع القادم على أقرب تقدير".

إلى ذلك قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، إن على إيران أن تتفاوض وإلا سيحدث شيء ما، وذلك بعد أن أعلن الثلاثاء انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع طهران وفرض عقوبات جديدة.

وحذر الرئيس الأميركي، إيران من "عواقب وخيمة جدا" في حال استأنفت برنامجها النووي. ورداً على سؤال بشأن ما ستقوم به واشنطن في حال استأنفت إيران مساعيها النووية، هدد ترمب بقوله: "ستكتشف إيران ذلك".

وأضاف الرئيس الأميركي للصحافيين في البيت الأبيض: "أنصح الإيرانيين بعدم إعادة العمل ببرنامجهم النووي، أنصحهم بذلك بقوة".