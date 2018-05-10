الخزانة الأميركية تعلن عقوبات جديدة ضد إيران

أصدرت وزارة #الخزانة_الأميركية، الخميس، #عقوبات جديدة ضد #إيران تطال 3 كيانات إيرانية، و6 أشخاص مرتبطين بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن البيت الأبيض أن أميركا تعد لفرض عقوبات إضافية على إيران الأسبوع القادم على أقرب تقدير لضمان عدم تطويرها أسلحة نووية.



وأعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الثلاثاء انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق إيران النووي الموقع في 2015.



وقالت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض، في إفادة صحافية الخميس: "نحن ملتزمون مئة بالمئة بضمان ألا تمتلك إيران أسلحة نووية".

وأضافت "سنواصل ممارسة أقصى الضغوط، فرض عقوبات هائلة عليهم. كل العقوبات التي كانت قائمة قبل الاتفاق ستعود كما كانت، ونعد لإضافة عقوبات جديدة ربما يتم فرضها الأسبوع القادم على أقرب تقدير".

إلى ذلك قال الرئيس الأميركي، الأربعاء، إن على إيران أن تتفاوض وإلا سيحدث شيء ما، محذرا إيران من "عواقب وخيمة جدا" في حال استأنفت برنامجها النووي. ورداً على سؤال بشأن ما ستقوم به واشنطن في حال استأنفت إيران مساعيها النووية، هدد ترمب بقوله: "ستكتشف إيران ذلك".

وصرح الرئيس الأميركي للصحافيين في البيت الأبيض قائلا: "أنصح الإيرانيين بعدم إعادة العمل ببرنامجهم النووي، أنصحهم بذلك بقوة".