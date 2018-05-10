ترمب: القبض على 5 من كبار قادة داعش

أعلن الرئيس الأميركي دونالد #ترمب، الخميس، على تويتر، إلقاء القبض على أبرز 5 مطلوبين من تنظيم #داعش.

ولم يوضح الرئيس الأميركي مكان وزمان إلقاء القبض على الدواعش الخمسة الذين ذكرهم في تغريدته.

ويبدو أن ترمب يقصد القادة الخمسة الذين ألقت القوات الأمنية العراقية بالتعاون مع المخابرات الأميركية والتركية القبض عليهم على الحدود السورية العراقية أمس الأربعاء.

وكان مستشار أمني للحكومة العراقية قال اليوم الخميس لرويترز إن ضباطا بالمخابرات العراقية يحتجزون أحد مساعدي أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش، وإنهم استخدموا تطبيقا على هاتفه المحمول للإيقاع بأربعة من قادة التنظيم.

وقال المستشار الأمني هشام الهاشمي، إن السلطات التركية ألقت القبض على إسماعيل العيثاوي المعروف كذلك بكنية أبو زيد العراقي في فبراير شباط في #تركيا وسلمته لمسؤولين بالمخابرات العراقية.

ووصف الهاشمي العيثاوي بأنه مساعد مباشر للبغدادي وكان مسؤولا عن التحويلات المالية إلى الحسابات المصرفية للتنظيم في عدة دول.

وقال إن ضباط المخابرات العراقية استخدموا تطبيق تليغرام للرسائل على هاتف العيثاوي للإيقاع بقادة آخرين من التنظيم واستدراجهم لعبور الحدود من سوريا إلى #العراق حيث ألقي القبض عليهم.

وتابع أن من بين المقبوض عليهم صدام الجمل وهو سوري كان والي منطقة شرق الفرات في التنظيم.

ووصف الهاشمي العيثاوي والجمل بأنهما أبرز شخصيتين يتم اعتقالهما من التنظيم. وأعلن التلفزيون العراقي القبض على الخمسة أمس الأربعاء.