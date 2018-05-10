شاهد الأسرى الـ3 الذين انتشلهم ترمب من كوريا الشمالية

3 أسرى أميركيين هم الحصيلة الأولية للتقارب الأميركي الكوري الشمالي، لا سيما بعد الزيارة الأولى لوزير الخارجية الأميركي مايك #بومبيو الأربعاء إلى بيونغ يانغ ولقائه زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون.

I had productive meetings in Pyongyang with Chairman Kim Jong-un and made progress. I'm delighted to bring home three Americans. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) May 9, 2018

فقد هبطت طائرة تقل 3 أميركيين أفرجت عنهم كوريا الشمالية، في قاعدة عسكرية قرب واشنطن صباح الخميس حيث استقبلهم الرئيس دونالد ترمب وزوجته ميلانيا.

وأفرجت بيونغ يانغ عن الأميركيين الثلاثة كيم دونج تشول وكيم سانج-دوك، المعروف أيضا باسم توني كيم، وكيم هاك-سونغ وسلمتهم لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في بيونغيانغ الأربعاء، مما يزيل عقبة كبيرة أمام قمة غير مسبوقة تعقد بين ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

وصعد ترمب والسيدة الأولى ميلانيا إلى الطائرة بعد هبوطها في قاعدة أندروز المشتركة، وهي قاعدة عسكرية خارج واشنطن، في الساعة

2:40 صباحا بالتوقيت المحلي (0640 بتوقيت غرينتش) لاستقبال الأسرى المحررين.

وكان ترمب أعلن مساء الأربعاء، أن سلطات كوريا الشمالية أطلقت سراح 3 أميركيين، وكتب على حسابه في موقع "تويتر": "يسرني أن أخبركم بأن وزير الخارجية مايك بومبيو عائد على متن الطائرة من كوريا الشمالية ومعه 3 رجال رائعين يتطلع الجميع إلى لقائهم".

وأضاف أن "طائرة وزير الخارجية وضيوفه الثلاثة ستهبط في قاعدة أندريوس الجوية الأميركية في الساعة 02:00".